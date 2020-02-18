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'Komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 FETÖ şüphelisi emniyet personeli...

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve 'komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 emniyet personeli gözaltına alındı.

18.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:14'Komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 FETÖ şüphelisi emniyet personeli...
'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve 'komiserlik' sınavlarında usulsüzlük yaptığı iddia edilen 15 emniyet personeli gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları değerlendirildiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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