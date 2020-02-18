Komisyon Başkanı Çavuşoğlu'ndan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın "Müslüman Yunan azınlık" ifadesine...

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığın kimliğine ilişkin kullandığı, "Müslüman Yunan azınlık" sözünü kınadı.

Hakan Çavuşoğlu, Pavlopulos'un ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pavlopulos'u, insan haklarıyla bağdaşmayan, ırkçı ifadelerinden dolayı kınayan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine yaptığı, 'Biz bardağın boş tarafıyla uğraşmayalım, bardağın dolu tarafına bakalım ve münasebetlerimizi güçlendirelim' uyarılarına rağmen Pavlopulos maalesef hala bardağın boş tarafında kalan açıklamalar yapmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Irkçılık ve faşizan niteliğinin yanı sıra tarih biliminden yoksun kalmış, cehalet niteliğindeki açıklamalarından dönmesini bekleriz. Batı Trakya Türklüğünü gözlerinizi kapayarak tarihten ve gelecekten silemezsiniz. Batı Trakya, Türk olmaya devam edecek. Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın beyanatı, Batı Trakya'daki Türklerin ayrımcılığa uğradığının en üst düzeyde itirafıdır. Yunanistan bu ayrımcılıktan bir an evvel vazgeçmeli, soydaşlarımızı en temel insan hakları çerçevesinde rahat bırakmalıdır. Bu ırkçı beyanatı veren Pavlopulos, ikili antlaşmaları, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan'ı mahkum eden kararlarını okumalıdır. Yunanistan, Batı Trakya azınlığının Türk olmasından korkmamalıdır."

Kaynak: AA