Komisyon toplantısında "Koronavirüs" önlemi
Komisyon toplantısında "Koronavirüs" önlemi Meclis üyeleri "Japon selamı" verdi, ellerine kolonya sürdü Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle tokalaşmadan selamlaştı ve her meclis üyesi kolonya ile ellerini...
11.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:00
Komisyon toplantısında "Koronavirüs " önlemiMeclis üyeleri "Japon selamı" verdi, ellerine kolonya sürdü
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle tokalaşmadan selamlaştı ve her meclis üyesi kolonya ile ellerini dezenfekte etti. Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından her alanda önlemler alınmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk daha önceki toplantıların aksine meclis üyeleri ile tokalaşmayarak Japon selamı verdi. Daha sonrasında ise odasındaki kolonyanın getirilmesini isteyen Soğuk, tüm meclis üyelerinin ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini istedi.Nihat Soğuk'un odasından getirilen kolonya, tüm meclis üyelerine ve toplantıya katılan bürokratlara ikram edildi. Başkan Nihat Soğuk, korona virüsüne karşı tüm önlemlerin imkanlar ölçüsünde alınması gerektiğini ifade etti.Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda 36 gündem maddesi görüşüldü.
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda meclis üyeleri birbirleriyle "Japon selamı" yöntemiyle tokalaşmadan selamlaştı ve her meclis üyesi kolonya ile ellerini dezenfekte etti. Türkiye'de ilk korona virüsü vakasının görülmesinin ardından her alanda önlemler alınmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda da Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk daha önceki toplantıların aksine meclis üyeleri ile tokalaşmayarak Japon selamı verdi. Daha sonrasında ise odasındaki kolonyanın getirilmesini isteyen Soğuk, tüm meclis üyelerinin ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini istedi.Nihat Soğuk'un odasından getirilen kolonya, tüm meclis üyelerine ve toplantıya katılan bürokratlara ikram edildi. Başkan Nihat Soğuk, korona virüsüne karşı tüm önlemlerin imkanlar ölçüsünde alınması gerektiğini ifade etti.Samsun Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Komisyon Toplantısı'nda 36 gündem maddesi görüşüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Genel
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