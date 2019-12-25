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Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Yunusemre Belediyesi komisyon üyeleri, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

25.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:24 Komisyon üyeleri mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
Belediyesi komisyon üyeleri, ilçedeki mahalleleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi Çevre ve Sağlık, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu üyeleri, Davutlar, Sarma ve mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi. Üçpınar Mahallesinde bir mandırayı gezerek peynir üretimi hakkında bilgi alan komisyon üyeleri, belediyenin yaptığı hizmetleri de yerinde inceledi. İncelemede ihtiyaçlar tespit edilirken kış aylarında mahallelerde hanımlara yönelik dikiş kursları ev ekonomilerini artırmaya yönelik çalışmalar, erkeklerde ise aşılama eğitimi yapılmasına ilişkin talepler alındı. - MANİSA

Yunusemre, Üçpınar, Güncel

Kaynak: İHA

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