Komisyoncular Soğan Bulamıyor

Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, soğan çürüyecek şeklinde yapılan açıklamaların ardından fiyat artmaya başladığını ifade ederek, "Üretici soğan satma taraftarı değildi, 'pahalanacak' dedi bekletti. O nedenle fiyatlar arttı. Şu an soğan almaya gitsek bile alamıyoruz. Pahalanacak diye üreticiler bekliyor. Soğan aslında her zaman var, yok değil" dedi.Ülke genelinde soğan fiyatlarını artmasının ardından Ankara'daki soğan depolarına baskın yapılırken, Tokat'ta da maliye ekipleri sebze ve meyve halinde denetim yaptı. Tokat halinde stok yapıldığına dair bir bulguya rastlanmazken, komisyoncular soğan bulamamaktan dert yandı. Soğan fiyatlarında kısa sürede yaşanan artışı kimi komisyoncular çürümesine, kimileri stokçulara, kimileri ise fiyatların artacağı yönünde basında yer alan haberlere bağladı. Komisyoncu Ahmet Polat soğandaki hastalığın yıllarca aynı tarlalarda üretilmesinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini söyledi. Soğanda gizli çürük olduğuna dikkat çeken Polat, "Önceki yıllarda 75-100 soğan depoluyorduk, kışın olan ihtiyacımızı görüyordu. Bu sene üreticilere soğan alalım mı? almayalım mı? diye sorduk. Soğanda gizli çürük olduğunu almamamız gerektiğini söylediler. Bizde bu nedenle satış yaptıkça azar azar getirmeye çalışıyoruz. Fiyatların önümüzdeki aylarda daha da yükselme ihtimali var. Şuanda 3 lira 50 kuruştan satıyoruz ama daha da yükselecek diye bekliyoruz" dedi."Şu an soğan almaya gitsek bile alamıyoruz"Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, halde soğan fiyatlarının kalitesine göre 3 lira 60 kuruş ile 3 lira 80 kuruş arasında satıldığını kaydetti. Bir hafta öncesine göre soğan fiyatlarında yüzde 100 artış olduğunu ifade eden Niksarlı, "Soğan çürüyecek şeklinde yapılan açıklamaların ardından fiyat artmaya başladı. Üretici soğan satmama taraftarı değildi, "pahalanacak" dedi bekletti. O nedenle fiyatlar arttı. Şuan soğan almaya gitsek bile alamıyoruz. Pahalanacak diye üreticiler bekliyor. Soğan aslında her zaman var yok değil. Hasadı yapıldı depolandı önümüzdeki yeni sezona kadar yeni ürün çıkana kadar bu ürünler satılacak. Her yıl yettiği gibi bu yılda soğan yetiyordu" diye konuştu.Soğan depolarda çürüyorTokat Yaş Sebze ve Meyve Halinde uzun yıllardır soğan satışı yapan Komisyoncu Birol Sevim ise soğanda hem hastalık olması hemde köylülerin satmak istememesi nedeni ile fiyat artış olduğunu ifade ederek, "Amasya Suluova, Çorum, Ankara Polatlı'da köylü malını satmak istemiyor. O da çürüyor. 100 ton soğanı varsa temizlendiği zaman 40 tona düşüyor. Fiyat artsın diye satmak istemiyorlar. Stok yapanlar illaki vardır" ifadelerini kullandı. - TOKAT