Komisyonda herkes var, İris Gölü'nün sahibi yok!

Karaburun Yarımadası'nın doğal güzellikleri arasında yer alan ve tabanına açılan kanallar aracılığıyla kurutulmak istenen İris Gölü'nün kaderini belirleyecek komisyonda Karaburun Belediyesi'nin olmaması tepki topladı. Karaburun Belediyesi ekipleri, sivil inisiyatiflerle el vererek 11 Şubat 2020 tarihinde İris Gölü'nü yok olmaktan kurtarmış, Gümüşhane'deki Dipsiz Göl benzeri bir çevre felaketini önlemişti.

Yeniden hayata döndürdükleri İris'in geleceği ile ilgili İzmir Valiliği bünyesinde bir komisyon kurulmasını mutlulukla karşıladıklarını belirten Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Ancak bu komisyonda bölgeyi ve geçmişini en iyi bilen Karaburun Belediyesi'nden bir temsilcinin olmamasını eksiklik olarak görüyoruz." dedi.

"VATANDAŞ DOĞRUDAN BANA ULAŞIYOR"

İris Gölü'nün 1978 yılında yapılan kadastro çalışmaları sonucunda özel mülkiyete geçtiğini anımsatan Erdoğan, 42 yıl önce yapılan bu hatanın, bir doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle baş başa bıraktığını kaydetti. 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre işlem yapılması ve gölün özel mülkiyetten çıkarılmasını gerektiğini vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu bölgeyi ve geçmişini en iyi bilen bizleriz. Yörede kuş uçsa bizim haberimiz oluyor. Bölgede yaşayan hemşehrilerimiz, gölü kurutmak için kanal açıldığını görünce doğrudan cep telefonumdan beni arıyor. Hâl böyle iken, ellerimizle kurtardığımız bu doğal güzelliğin akıbetini belirleyen ve İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan komisyon kurulması kararını ancak basından öğrenebiliyoruz. DSİ, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uzmanlarından oluşan bu komisyonda mutlaka Karaburun Belediyesi'nden de temsilcilerin olması gerekiyor. Kimseye lütufkâr olmak niyetinde değiliz ama, halkımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla başından beri mücadele verdiğimiz İris Gölü'nün kaderinin belirlenmesinde en çok Karaburun Belediyesi'nin söz hakkı olduğunu hatırlatmak istiyoruz."

Gölün hem Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer aldığını, ayrıca İzmir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 7.5.1992 tarihli kararı ile 1. Derece Doğal Sit alanında yer aldığını anımsatan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, İris için kalıcı çözümün, hatalı kadastro yüzünden şahıslara geçen parsellerin Hazine tarafından kamulaştırılması olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler