Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KOMMER aralıksız çalışıyor

Milli Savunma Bakanlığına bağlı COVID-19 Mücadele Merkezi (KOMMER), planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

11.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:51
KOMMER aralıksız çalışıyor
Milli Savunma Bakanlığına bağlı COVID-19 Mücadele Merkezi (KOMMER), planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden KOMMER'e ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "COVID-19 Mücadele Merkezi (KOMMER); birlik, karargah ve kurumlarda planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini, Mehmetçiğin güvende olması için 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca KOMMER'e ve KOMMER bünyesinde görev yapan personellere de yer verildi. Görüntülerde yer alan MSB Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Dairesi Başkanı ve Genetik Doktoru Burçak Çabuk, "Covid-19 ile Mücadele Merkezindeki görevim, Covid-19'un tespit ve teşhisini, Covid-19'un arındırılmasını ve Covid-19'a karşı fiziksel ve toplu korumayı sağlamaktır. Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat devam etmekteyiz" dedi.

Halk Sağlığı Uzmanı Hava Tabip Binbaşı Fahrettin Güven Oysul ise Covid-19 ile Mücadele Merkezinde İstatistik Analiz Biriminde görev yaptığını belirterek, "Salgın ile ilgili verilerin toplanması, yönetilmesi, analizi ve raporlanması sürecini 7/24 takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Twitter, Politika
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Haberler ›› Politika ››KOMMER aralıksız çalışıyor - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik