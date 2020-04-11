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KOMMER aralıksız çalışıyor

Milli Savunma Bakanlığına bağlı COVID-19 Mücadele Merkezi (KOMMER), planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

11.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:55
KOMMER aralıksız çalışıyor
Milli Savunma Bakanlığına bağlı COVID-19 Mücadele Merkezi (KOMMER), planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabı üzerinden KOMMER'e ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, "COVID-19 Mücadele Merkezi (KOMMER); birlik, karargah ve kurumlarda planlama, koordinasyon ve yönetim faaliyetlerini, Mehmetçiğin güvende olması için 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca KOMMER'e ve KOMMER bünyesinde görev yapan personellere de yer verildi. Görüntülerde yer alan MSB Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Dairesi Başkanı ve Genetik Doktoru Burçak Çabuk, "Covid-19 ile Mücadele Merkezindeki görevim, Covid-19'un tespit ve teşhisini, Covid-19'un arındırılmasını ve Covid-19'a karşı fiziksel ve toplu korumayı sağlamaktır. Çalışmalarımıza 7 gün 24 saat devam etmekteyiz" dedi.
Halk Sağlığı Uzmanı Hava Tabip Binbaşı Fahrettin Güven Oysul ise Covid-19 ile Mücadele Merkezinde İstatistik Analiz Biriminde görev yaptığını belirterek, "Salgın ile ilgili verilerin toplanması, yönetilmesi, analizi ve raporlanması sürecini 7/24 takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Twitter, Güncel
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