Komşu 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde iki komşu aile arasında mera arazisindeki anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olaya karıştığı öne sürülen 10 kişi de gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ishak A.(65), iddiaya göre mera arazisini traktörüne bağladığı pullukla sürdüğü sırada komşusu Necati O. (40), 'Neden burayı sürüyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu İshak A., Hüseyin A.(67), Mahmut A.(57), Necati O. ve Şenay O. (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı 5 kişi Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olaya karıştığı öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı.