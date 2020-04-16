Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Komşu Destek Sistemi'ne ilk günde yoğun ilgi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Komşu Destek Sistemi'nin daha ilk gününde 90 kişinin destek kolisi ya da hediye çeki alarak katıldığını açıklarken Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası da 50 destek kolisi satın alarak yardımlaşma ve...

16.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:56
Komşu Destek Sistemi'ne ilk günde yoğun ilgi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yardımseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan Komşu Destek Sistemi'nin daha ilk gününde 90 kişinin destek kolisi ya da hediye çeki alarak katıldığını açıklarken Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası da 50 destek kolisi satın alarak yardımlaşma ve dayanışma ağının parçası oldu.


Muratpaşa Belediyesi'nin evlerde çocuk bakıcılığı veya temizlik işleri yaparken ya da günlük yevmiyeli başka bir işte çalışırken salgın dolayısıyla işsiz kalan, evinden çıkamayan, dükkanının kepengini indirmek zorunda kalan, salgın dolayısıyla zor günler yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek için başlattığı Komşu Dayanışma Sistemi, henüz ilk gününde yardımseverlerden yoğun bir ilgi gördü. Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması, komşumeclisi.com üzerinden çalışan sistem, gerçek ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri buluştururken Bakan Uysal'a taksi durakları dezenfeksiyonu dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik de oda adına aldığı gıda destek kolileriyle sisteme dahil oldu.


Şoförler Odasından 50 destek kolisi


Antalya'da 283 taksi durağının 131 tanesinin Muratpaşa'da bulunduğunu dile getiren Özçelik, durakların ve taksilerin virüsle mücadele kapsamında defalarca ilaçlandığını belirtti. Özçelik, bu süreçte en büyük desteği Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal'dan aldıklarını aktardı. Hem dezenfektanların temininde hem de gerektiği anda hijyen ekipleriyle Muratpaşa'nın yanlarında olduğunu dile getiren Özçelik, "Belediye Başkanımız Ümit Uysal öncülüğünde başlayan Komşu Destek Sistemi'ne de 50 gıda destek kolisi satın alarak bu dayanışma ve yardımlaşma ağının parçası olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.


"Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak"


Başkan Uysal, Özçelik'e duyarlılığı için teşekkür ederken Komşu Dayanışma Sistemi içinden satın aldıkları 50 gıda destek kolisinin ihtiyaç sahiplerine itinayla ulaştırılacağını belirtti. "Bütün komşularımızı, ihtiyaç sahibi olanı ve yardım etmek isteyeni, komsumeclisi.com üzerinden Komşu Dayanışma Sistemi'ne dahil olmaya davet ediyoruz" diye konuşan Uysal, sisteme daha ilk gününde 90 kişinin gıda destek kolisi ya da hediye çeki alarak dahil olduğunu belirtti. Uysal, "Komşularımızla, bütün insanlarımızla, milletimizle gurur duyuyoruz. Komşu Dayanışma Sistemimize daha ilk gün tam 90 komşumuz gıda kolisi ve alışveriş çeki yardımı yapmış durumda. Müracaat edenleri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz kamu verilerinden kontrol ediyor. İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yardımları alabilecek durumda olan komşularımıza bu destekler sürekli ulaştırılacak. Komşularımıza ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Komşu Destek Sistemi'ne ilk günde yoğun ilgi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Vefa, tablet almak için biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haber 17:00: ANTALYA Zeytin ağacındaki arı kolonisi, kovana konuldu - Haber 16:58: Polisten istediği kitap, Gülcan'a teslim edildi - Haber 16:58: Şehit oğlunun maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Haber 16:58: Vali Gürel'e ziyaret - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber