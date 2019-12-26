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Komşu evini yaktığı iddia edilen kadına adli kontrol

Samsun'da komşusunun evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:27 Komşu evini yaktığı iddia edilen kadına adli kontrol
'da komşusunun evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangın, Samsun'un ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Akten'e ait evde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yapılan araştırma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Bu sırada yangın yerinde bulunan Yıldız Akten'in komşusu ve akrabası olan H.Y. adlı kadın, evin daha öncede yakıldığı söyleyip yakanın bulunmasını isteyip bayıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu görgü şahitlerinin H.Y.'yi evin yangın çıkan pencere tarafında gördüklerini ve oradan ayrıldıktan sonra yangının çıktığını iddia etti. H.Y., sağlık ekiplerince ambulansa götürülüp burada tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Irmak Polis Merkezinde ifadesi alınan H.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y. "kundaklama" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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