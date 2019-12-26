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Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede

Samsun'da komşusunun evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

26.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46 Komşu evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyede
'da komşusunun evini yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adliyeye sevk edildi.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldız Akten'e ait evde yangın çıktı. Yıldız Akten'in akrabası Muhammet Yarar yangına müdahale edip söndürmek istedi. Bu sırada ellerinden yanarak yaralanan ve dumandan zehirlenen Muhammet Yarar hastanelik oldu. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammet Yarar tedavi altına alındı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yapılan araştırma sonucu yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi. Bu sırada yangın yerinde bulunan Yıldız Akten'in komşusu ve akrabası olan H.Y. adlı kadın, evin daha öncede yakıldığı söyleyip yakanın bulunmasını isteyip bayıldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu görgü şahitlerinin H.Y.'yi evin yangın çıkan pencere tarafında gördüklerini ve oradan ayrıldıktan sonra yangının çıktığını iddia etti. H.Y., sağlık ekiplerince ambulansa götürülüp burada tedavisinin yapılmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Irmak Polis Merkezinde ifadesi alınan H.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Geceyi polis merkezinde geçiren H.Y. "kundaklama" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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