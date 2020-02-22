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Komşu İllerin Vali, Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanları Niğde Belediye Başkanı Emrah...

Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir illerinin valileri, Aksaray Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanlarından Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

22.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:49Komşu İllerin Vali, Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanları Niğde Belediye Başkanı Emrah...
, , Kırıkkale, Nevşehir illerinin valileri, Aksaray Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanlarından Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Aksaray Valisi Ali Mantı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i yeni görevinden dolayı tebrik eden konuk valiler ve Aksaray Belediye Başkanı, İl Genel Meclis başkanları Emrah Özdemir'e görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek konuk komşu illerin valilerine ve belediye başkanı ve il genel meclis başkanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, misafirleri ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette Niğde Belediyesi'nin çalışmaları hakkında konuklarına bilgiler veren Belediye Başkanı Özdemir, ziyaretin anısına Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir Valilerine, Aksaray Belediye Başkanına ve İl Genel Meclis başkanlarına hediyelerini takdim etti. - NİĞDE

Emrah Özdemir, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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