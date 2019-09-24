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Komşu kavgası: 2 yaralı

Sivas'ta komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

24.09.2019 01:55
Sivas'ta komşular arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesi'nde ikamet ettikleri apartmanın önünde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Faruk U. komşusu Yusuf E. tarafından maket bıçağıyla boynundan yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. Numune Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kavga sırasında Ömer Faruk U. tarafından darbedilen Yusuf E. de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Komşu kavgası: 2 yaralı

Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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