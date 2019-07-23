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Komşu kavgasında bir kişi yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

23.07.2019 22:17 Komşu kavgasında bir kişi yaralandı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde aynı mahallede yaşayan iki komşunun arasında çıkan ve yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavgada bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki komşu arasında kavga çıktı. Kavgaya tarafların yakınları da katılınca büyük bir arbede yaşandı. Olayda Y.U., bıçaklanarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Mahalleyi abluka altına alan polis, kavganın tekrar çıkmaması için TOMA'larla güvenlik önlemi aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



Tarsus, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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