Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bu yılın 10 ayında Edirne'yi 2 milyon Bulgaristan vatandaşının ziyaret ettiğini belirtti.Edirne'de düzenlenen "Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Geliştirme ve Çevre Koruma Konferansı"na konuşmacı olarak katılan Hacıoğlu, Edirne'ye gelen Bulgar ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandığını söyledi.Kentin tarihi, kültürü, konumu ve gastronomisiyle turizm anlamında bir çekim merkezi olduğunu dile getiren Hacıoğlu, Edirne, İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'de en çok turist çeken üçüncü şehrin Edirne olduğunu belirtti.Hacıoğlu, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan, insanların güler yüzlü olduğu, birlikte yaşama kültürünün en iyi sergilendiği yerlerin başında gelen Edirne'nin envantere kayıtlı bin 585 tarihi eseriyle Türkiye'de birinci, Avrupa'da ise İtalya'nın Floransa şehrinden sonra metrekareye en çok tarihi eserin düştüğü şehir olduğunu bildirdi."Hedefimiz turist sayısını her geçen yıl artırmak"Edirne'nin turizmde marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Hacıoğlu, Edirne'nin Balkanların en önde gelen şehirlerinden biri olduğunu ve komşu ülke Bulgaristan'dan yüz binlerce ziyaretçinin kente akın ettiğini ifade etti.Kente gelen Bulgar sayısında her ay rekorlar kırıldığına işaret eden Hacıoğlu, şunları kaydetti:"Edirne'ye bir ayda gelen Bulgar vatandaşı sayısı 200 bin. 10 ayda ise 2 milyon kişi Bulgaristan'dan Edirne'yi ziyaret etmek için geldi. Yani Bulgar vatandaşları Edirne'nin en iyi dostlarıdır. Aynı zamanda Bulgarlar en iyi komşumuz, en iyi kardeşimizdir. Edirne turizmine önemli katkılar yapıyorlar. Edirneliler olarak komşularımızın kentimize gösterdiği ilgiden dolayı memnunuz. Kentimizin turizmden aldığı payı büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz turist sayısını her geçen yıl artırmak."Öte yandan Edirne'ye alışveriş ve kültür turizmi için gelen Bulgarlar, özellikle cuma günleri kurulan "Sosyete Pazarı" olarak da anılan ucuz tekstil, kişisel bakım ve züccaciye gibi ürünlerin satıldığı Ulus Pazarı başta olmak üzere tarihi çarşılara ve alışveriş merkezlerine ilgi gösteriyor.