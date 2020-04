Kaynak: DHA

Komşu seranın arazisine kenevir diken görevli tutuklandı*- Antalya 'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan baskında bir seranın kenarındaki boş araziye dikili 149 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.*- Kenevirleri diktiği belirlenen komşu serada çalışan bekçi M.E. tutuklandı.Manavgat'ın Örenşehir Mahallesi'nde kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada bir muz serası kenarında kullanılmayan alandaki böğürtlen dikenlerinin kesilerek yer açıldığı ve kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Kenevirlerin komşu muz serasından gizlice sulama sistemiyle sulandığı tespit edildi. Derinleştirilen araştırmada kenevirlerin, komşu muz serasında bekçilik yapan M.E. tarafından ekildiği belirlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 149 kök kenevir sökülerek imha edildi.Olayla ilgili jandarma tarafından gözaltına alınan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.