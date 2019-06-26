26.06.2019 08:46
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Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Komşular arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erzincan'da otomobilin dikiz aynasının kırılması nedeniyle komşular arasında bıçaklı kavga çıktı.

Erzincan 'da otomobilin dikiz aynasının kırılması nedeniyle komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Erzincan merkez İzzetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki otomobilin dikiz aynasının kırılması üzerine komşular arasında kavga çıktı. İki taraftan da çok sayıda şahsın kavgaya karışması ve bıçak kullanılması üzerine olay büyüdü. Mahalleye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralanan 1 kişi ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis iki taraftan da kavgaya karışan şüphelileri toparlayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Polis , Erzincan , kavga , 3. Sayfa

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