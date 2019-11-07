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KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 15 YAŞINDAKİ AHMET TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU

ADANA'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada Erol T. (31), 15 yaşındaki Ahmet Kılıç'ı başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

07.11.2019 00:23 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:23 KOMŞULAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 15 YAŞINDAKİ AHMET TABANCAYLA BAŞINDAN VURULDU

ADANA'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada Erol T. (31), 15 yaşındaki Ahmet Kılıç'ı başından tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1214 Sokak'ta meydana geldi. Erol T., iddiaya göre komşusu olan Kılıç ailesiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Erol T., ailenin üzerine ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evin 15 yaşındaki oğlu Ahmet Kılıç'ın başına isabet etti. Gözüne yakın bir noktadan yaralanan Kılıç, kanlar içinde yığılırken, şüpheli Erol T. ise kaçtı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Kılıç, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olayın yaşandığı bölgeyi ablukaya alan polis, Erol T.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Görüntü Dökümü

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Cadde üzerindeki polis araçları ve polisler

Olayın yaşandığı evin önündeki polisler

Sokağı trafiğe kapatan polislerin, güvenilk önlemi alması

Olay yeri incele polisinin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

 



Ahmet Kılıç, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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