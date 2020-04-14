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Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

14.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:47
Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı

ADIYAMAN'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı.Kavga, öğleden sonra Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Birbirleriyle tekme tokat kavga eden taraflar, ihbarla gelen polisler tarafından engellendi. Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından polis, kavgaya karışan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Kaynak: DHA

Etiketler: kavga, Güncel
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