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Komşular arasında kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

23.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:36
Komşular arasında kavga: 2 yaralı
Adıyaman 'da, komşular arasında çıkan kavgada 2 kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26303 Sokak içerisinde bulunan bir binadaki komşular arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavgaya karışan ismi öğrenilemeyen 2 kadın yaralandı. Her iki kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri ise kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeni Mahalle, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

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