Komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü
Bursa'da iki komşu arasında su faturası ödeme yüzünden çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
01.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 01.08.2020 13:36
Bursa'da iki komşu arasında su faturası ödeme yüzünden çıkan kavgada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Osmangazi ilçesinde İsmet Ö. (66) ile komşusu V.T. (48) arasında su faturası ödemesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada V.T. tarafından darbedildiği öne sürülen İsmet Ö, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İsmail Ö, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
Kaynak: AA