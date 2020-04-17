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Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı

Adıyaman'da tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında kavga çıktı.

17.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:35
Komşular arasında taşlı sopalı inek kavgası: 9 yaralı
Adıyaman 'da tarlaya giren inek yüzünden komşular arasında kavga çıktı. Kavgaya akrabaların da dahil olmasıyla taş ve sopalar havada uçuştu. Olayda kadın ve çocuklar olmak üzere 9 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde iki komşu arasında ineğin tarlaya girmesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Her iki komşunun yakınlarının da karışmış olduğu kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Meydana gelen olayda aralarında kadın ve çocuklar da olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlatırken olayların yeniden başlamaması için ise güvenlik önlemleri alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(Cihan Kizir/İHA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, kavga, Güncel
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