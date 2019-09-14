Haberler » Güncel » Haber

Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

14.09.2019 21:30Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı
sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Şeker-İş Erciş Şube Başkanlığı seçimi
12:26 Afyonkarahisar davayı kazandılar, belediyelerini geri istiyorlar
12:25 Avcılar'da silahlı çatışma; o anlar kamerada (1)
12:25 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8'i çocuk, 10 yaralı
12:24 Park yeri kavgasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: "Türkiye savruluyor"
12:22 Şanlıurfa sınır hattına beton blok sevkiyatı