Haberler » Güncel » Haber

Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı

sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

15.09.2019 01:37Komşular arasında taşlı-sopalı kavga: 7 yaralı
sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Çemberlitaş köyünde meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Ramazan Tak, Bereket Tak, Müslüm Tak, Musa Tak, Muhittin Tak, Bayram Tak ve Mehmet Fatih Ata, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 İstanbul'da beton mikseri dehşeti kamerada
12:10 Erhan Erentürk kalesinde devleşti
12:10 Bahçeden yetişen sebzeler ücretsiz dağıtıldı
12:09 Beşiktaş'ta yokuş aşağı inerken devrilen beton mikseri kamerada
12:09 İstanbul'un denize yakın ilçelerinde deprem uyarısı
12:08 Amerikan Devletleri Örgütü yetkililerinin Nikaragua'ya girişine yasak getirildi
12:08 Melikgazi'de restorasyon çalışmaları hızlanıyor