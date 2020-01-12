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Komşular arasında yumruklu kavga

Adıyaman'da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

12.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:02Komşular arasında yumruklu kavga
'da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Mahallesi Malazgirt Parkı yakınlarında iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga olayına çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. ekipleri kavgaya karışan şahısları tek tek etkisiz hale getirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Malazgirt, Adıyaman, kavga, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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