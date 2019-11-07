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Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı Adana'da 15 yaşındaki genç tabanca ile başından vurularak ağır yaralandıADANA - Adana'da komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki genç tabanca başından vurularak ağır yaralandı.

07.11.2019 03:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 03:03
Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı
Adana'da 15 yaşındaki genç tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı
ADANA - Adana'da komşu 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki genç tabanca başından vurularak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise yakalandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar 1214 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, komşu 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erol Taştemir tabanca ile ateş açmaya başladı. Kavgada bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki Ahmet K. başından vuruldu. Ahmet K. kanlar içerisinde yere yığılırken Erol Taştemir olay yerinden kaçtı. Mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet K.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ahmet K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise bölgede yaptığı arama çalışmalarında olayın zanlısı olan Erol Taştemir'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Komşular arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Adana, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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