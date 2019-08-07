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Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi: 1'i çocuk 3 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

07.08.2019 07:08 Komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi: 1'i çocuk 3 yaralı
Konya'nın Çumra ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çumra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. (59) ve birlikte yaşadığı Ş.Y. (49) ile komşuları olan H.S. dün öğle saatlerinde evlerinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İki tarafın tartışması diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. İki grup arasında gece saatlerinde tekrar tartışma başlaması sonrası Ş.Y. yanında bulunan göz yaşartıcı spreyi H.S'ye sıktı. Olay sonrası evine giderek pompalı tüfeği alan H.S, komşularının evine giderek ateş etti. Olayda Y.Ö, Ş.Y. ve evde bulunan Ş.Y'nin torunu 2 yaşındaki M.E.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren H.S. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya, Çumra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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