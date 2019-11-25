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Komşular şikayet edince kümesi kamyonete kurdu

Elazığ'da, atölyesinde kümes hayvanları besleyen mobilya ustası Mehmet Bayankulu, komşularının zabıtaya şikayet etmesi üzerine, çok sevdiği hayvanlarına iş ortağıyla beraber kamyonet kasasına yaptığı seyyar kümeste bakıyor.

25.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:24Komşular şikayet edince kümesi kamyonete kurdu
'da, atölyesinde kümes hayvanları besleyen mobilya ustası Mehmet Bayankulu, komşularının zabıtaya şikayet etmesi üzerine, çok sevdiği hayvanlarına iş ortağıyla beraber kamyonet kasasına yaptığı seyyar kümeste bakıyor.
Sanayi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında atölye işleten 30 yaşındaki Bayankulu ve ortağı Kenan Kılıç, yaklaşık iki yıldır iş yerlerinde ördek ve tavuk besliyor.

Zaman zaman hayvanlarını iş yerinin yanındaki arsaya salan iki ortağı, hayvanlardan rahatsız olan komşuları zabıtaya şikayet etti. Mobilya ustası Bayankulu ise çok sevdikleri ve her birine isim koydukları hayvanlardan ayrı kalmamak için çareyi, iş için kullandıkları kamyonetin kasasına seyyar kümes yaptırmakta buldu.
Bayankulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının bakım ve temizliğini özenle yaptıklarını ancak şikayet edildiklerini iddia etti.
Hayvanların hepsini kuluçkadan kendi elleriyle çıkarttıklarını, üşümesinler diye lambaların önünde büyütüp beslediklerini anlatan Bayankulu, "Bu şikayeti zabıtalar bize ilettiğinde üzüldük tabii. Onlara bakacak başka bir yer bulamadığımızdan kamyonetin kasasına kümes yaptık, orada besliyoruz. Bu şekilde eve getirip götürüyoruz. Göçebe şekilde yaşıyorlar, sabit bir yerleri yok, bakalım ne olacak." diye konuştu.
Usta Kılıç da meşakkatli olsa da çok sevdikleri hayvanlarına özveriyle baktıklarını belirtti.
Şikayetin kendilerini üzdüğünü dile getiren Kılıç, "Zabıta ekiplerine zorluk çıkarmadan kafesi kaldırdık ama böyle iyi olmadı, mahallenin tüm çocukları okul dağıldıktan sonra gelip ördeklerle ve tavuklarla oynuyorlardı. Atölyemizin yanında epey boş yerimiz vardı. Çocuklar orada hem misket oynuyor hem de ördeklerle zaman geçiriyorlardı." ifadelerini kullandı.

Murat Erat, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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