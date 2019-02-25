Komşular Uzlaştı, Ahmet Emre Okula Terlikle Gelmekten Kurtuldu

Kaynak: DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşadığı sitede 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçundan hakkında soruşturma başlatılan R.T., öğrencilere ayakkabı alma şartıyla site sakinleriyle uzlaştı. R.T.'nin bir okula gönderdiği 35 çift ayakkabıdan biri de okula terlikle gelip giden 1'inci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi.?Oturduğu siteye, geçen yıl 18 Eylül'de alkollü olarak gelen R.T., taşkınlık yapınca komşuları tarafından polise şikayet edildi. Polis, R.T. hakkında, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan soruşturma başlatıldı. Suçun, uzlaştırma kapsamına giren suçlardan olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacı, site sakinleriyle R.T.'yi bir araya getirdi. Site sakinleri, R.T.'nin bir okula ayakkabı yardımında bulunması halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi. R.T. de teklifi kabul edip, 35 çift ayakkabı aldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ayakkabıları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu yetkililerine teslim etti.ÖĞRENCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜAyakkabılar, Okul Müdürü Mustafa Aşçı ve öğretmenler tarafından tespit edilen maddi durumu kötü olan 35 kız ve erken öğrenciye dağıtıldı. Bir çift ayakkabı da okula terlikle gidip gelen 1'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emre Yıldırım'a verildi. Terlikleri çıkarıp ayakkabıları giyen küçük Ahmet Emre, ilk defa okul ayakkabısı olduğunu söyledi.YAZICI: ORTAYA ÇOK OLUMLU BİR İŞ ÇIKTIOkul Müdürü Mustafa Aşçı da ayakkabıların okula ulaştırılmasında emeği olanlara teşekkür etti. Başsavcı İlker Yazcısı ise, uzlaştırma sayesinde savcılık ve mahkemelerin iş yükünün azaldığını söyledi. Uzlaştırma sayesinde müştekilerin şüphelilere uyguladıkları yaptırımlarla hem kamu vicdanının, hem de müştekilerin tatmin olduğunu ifade eden Yazıcı, "Bu olayımızda da müştekilerimiz şüphelilerimizden ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı alınması talebinde bulundular. Sağ olsun şüphelimiz de müştekilerin bu talebini kabul ederek ayakkabı alımıyla ilkokul öğrencilerinin bu ihtiyacını karşılamış oldu. Ben çok olumlu bir iş ortaya çıktığını düşünüyorum" diye konuştu. - Kahramanmaraş