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Komşuları için balkondan konser verdi

KAYSERİ'de müzisyen Asım Yolun (30), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan komşuları için balkondan konser verdi.

12.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:31
Komşuları için balkondan konser verdi

KAYSERİ'de müzisyen Asım Yolun (30), sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan komşuları için balkondan konser verdi.

Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde 10 katlı binanın 4'ncü katında oturan Asım Yolun, 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası evinin balkonuna sahne kurdu. Yolun, yasak kapsamında evde kalan komşuları için org ve keman eşliğinde çeşitli parçalar çaldı. Balkon konseri mahalle sakinlerinden de ilgi gördü.Yolun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkı neşelendirmek ve moral vermek için böyle bu etkinliği yaptığını söyleyerek, "Ülke olarak sağlık açısından sıkıntılı günler geçiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde sıkılan vatandaşlarımıza biraz moral verebilmek için böyle bir yönteme başvurdum. Bazı vatandaşlar alkışları ile bizlere eşlik etti.  Umarım bir an evvel bu beladan kurtulur normale döneriz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ziya Gökalp Mahallesi, Zonguldak, Güncel
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