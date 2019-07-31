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Komşuları sokak hayvanları için su koyduğu kaba moloz döktü

Komşuları sokak hayvanları için su koyduğu kaba moloz döktü Mama kabına beton döktülerEDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Özen Özkaya, sokak hayvanları için yaşadığı apartmanın önüne su kapları koyup, ihtiyaçlarını karşılıyordu, buna tepki gösteren komşuları kaplara moloz döktü.

31.07.2019 16:52
Komşuları sokak hayvanları için su koyduğu kaba moloz döktü
Komşuları sokak hayvanları için su koyduğu kaba moloz döktü
Mama kabına beton döktüler
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde Özen Özkaya, sokak hayvanları için yaşadığı apartmanın önüne su kapları koyup, ihtiyaçlarını karşılıyordu, buna tepki gösteren komşuları kaplara moloz döktü.
Keşan, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yaşan ev hanımı Özen Özkaya, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının içebilmesi için koyduğu su kaplarının sabah uyandığında beton parçalarıyla dolu olduğunu gördü. Özkaya, "Sabah, kalktım, geceden kaplarını içini doldurmuşlar, bunu bana gözdağı vermek için yaptılar" diyerek daha önce apartman önünde sevmedikleri için kedi istemediklerini söyleyen komşuları tarafından böyle bir davranışın yapıldığı söyledi.
Olay sonrasında üzüldüğünü belirten Özkaya, "Aslan, kaplan baksam bu kadar olmaz, bu hayvanlar zaten burada durmaz. Bu kediler başka evin kedileri, sahipleri cenaze nedeniyle Şanlıurfa'da olduğu için hepsi bir deri bir kemik, komşularım onlara su vermemi istemiyorlar, olmaz diyorlar" dedi. Polise şikayette bulunmayan Özkaya, tek istediğinin sokak hayvanlarına daha dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

Keşan, Yerel

Kaynak: İHA

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