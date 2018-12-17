Komşuları Şüphelendi Evinde Ölü Bulundu

Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde, yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumara Mahallesi Salim Sokak'taki evde yalnız yaşayan Hafıza Acar'dan (77) uzun süre haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açarak 112 Acil Sağlık ekibiyle eve giren polis, Hafıza Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Acar'ın cesedi, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan ön incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp
Merkezine gönderildi.
Amasya,Gümüşhacıköy
Kaynak: AA