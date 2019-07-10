10.07.2019 11:09
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Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.

KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen, aynı sokakta oturan Beytullah A. ve kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yeni bir olay yaşanmaması için hastanede önlem aldı.


- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman, Güncel

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