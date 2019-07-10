10.07.2019 11:27
Haberler» Güncel» Haber

Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

Komşuların bıçaklı kavgası: 4 yaralı

KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.


KARAMAN'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Cedit Mahallesi 272 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen, aynı sokakta oturan Beytullah A. ve kardeşi Ali A. ile komşuları Serkan D. ve kardeşi Ertuğrul D. karşılaşınca, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis yeni bir olay yaşanmaması için hastanede önlem aldı.

- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:08   Yağmur yoğun bakımda, çocuklar yine süs havuzunda (2)
13:08   Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu
13:07   Edremit Belediyesinden 'Gençlik Kurulu' atağı
13:07   Ahlatlı Kur'an kursu öğrencisi Türkiye birincisi oldu
13:07   Sakarya'daki sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı
13:06   Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu
13:05   Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı