Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralıİki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokakta oturan Kadir Y. ile İzzet B. arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya iki tarafın akrabaları da katıldı. Kavgada taraflar iki pompalı tüfek, 1 tabanca, sopa ve taş kullandı. Kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. yaralandı. Yaralılardan ikisinin yoldan geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırıldı.Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Kadir Y. hayatını kaybetti. İzzet B.'nin durumunu ağır, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.Bu arada olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgaya karıştığı belirlediği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

Kaynak: İHA