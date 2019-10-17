Haberler » 3. Sayfa » Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı İki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandıADANA - Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

17.10.2019 21:13
Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı
İki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı
ADANA - Adana'da iki komşu arasında çıkan silahlı, sopalı kavgada 1 kişi öldü, 2'si kadın 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokakta oturan Kadir Y. ile İzzet B. arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya iki tarafın akrabaları da katıldı. Kavgada taraflar iki pompalı tüfek, 1 tabanca, sopa ve taş kullandı. Kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. yaralandı. Yaralılardan ikisinin yoldan geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastanelere kaldırıldı.
Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Kadir Y. hayatını kaybetti. İzzet B.'nin durumunu ağır, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgaya karıştığı belirlediği çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.
Komşuların laf atma kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:51 Nusaybin'de karakol yakınına havan topu düştü
21:48 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İstediklerimizi aldık, harekata 120 saat ara veriyoruz"
21:43 Şavşat'taki yangının ardından
21:45 Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 ölü
21:44 12 yaşındaki çocuk kurcaladığı vanaya parmağını sıkıştırdı
21:39 "Kızıma babasının ölümünü anlatamıyorum"...Yayaya çarpıp ölümüne sebep olan ve tutuklanan ambulans...
21:31 12 yaşındaki çocuk kurcaladığı vanaya parmağını sıkıştırdı
17.10.2019 21:54:38