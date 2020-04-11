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Komşuların 'pis su' davası 18 senede bitti

Banyodan atılan atıklar pis su giderini tıkayınca, alt kattaki komşunun evini su bastı.

11.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:32
Komşuların 'pis su' davası 18 senede bitti
Banyodan atılan atıklar pis su giderini tıkayınca, alt kattaki komşunun evini su bastı. Eşyalarının zarar gördüğünü öne süren mağdur komşu, mahkemenin kapısını çaldı. Tam 18 sene süren davaya son noktayı Yargıtay koydu.

2002 yılında meydana gelen olayda, apartmanın üst katında oturan vatandaşın banyosundan atılan atıklar binanın pis su giderini tıkayınca alt kattaki komşunun evini su bastı. mahkemenin kapısını çalan mağdur komşu, pis suyun banyodan taşıp eve ve eşyalara zarar verdiğini, zararın tazmini için fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, 3 bin liralık maddi tazminatın 18.07.2002 tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı komşu ise davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı Yargıtay bozdu. Yeniden yapılan yargılamada, mahkeme bin 20 liranın davacıya iadesine hükmetti. Kararı iki taraf avukatları da temyiz etti,. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, oy birliği ile hükmün onanmasına karar verdi. Yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte evini pis su basan vatandaş, zararının bir miktarını tam 18 sene sonra kanuni faiziyle birlikte almanın buruk mutluluğunu yaşadı. Davanın başında genç yaşlarda olduğunu, ancak karara saygılı olduğunu dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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