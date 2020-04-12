Komşularına moral için balkonunda konser veriyor

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde koronavirüs tedbiri nedeniyle evden çıkmayan Mustafa Top (74) kendisi gibi evden çıkmayan komşuları için ut eşliğinde mini konser verdi.

Safranbolu Emek Mahallesi'nde oturan ve 65 yaş üstü olduğu için evinden çıkamayan Mustafa Top, kendisi gibi evinden çıkmayan komşuları için balkondan ut eşliğinde mini konser verdi. Çevresindeki komşuları da balkonlardan destek verdi. Yoldan geçenler ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Demir çelik fabrikasından emekli olan, birçok enstrümanı çaldığını ifade eden Mustafa Top, "60 senedir müzik ile uğraşıyorum. Bağlama, saz, keman, cümbüş, akordeon, darbuka, mızıka, çalıyorum. Dışarı çıkarsak ceza var. 28 senedir emekliyim. Sağ olsun komşular şikayetçi olmuyorlar. Beni çekiyorlar. 1 aydır balkondan konser veriyorum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Bu durumdan memnun olduğunu ifade eden eşi Müyesser Top, "52 yıldır evliyiz. Ben de memnunum komşularımız da çok memnun. Çok mutlular sağolsunlar. Uzaktan alkış tutuyorlar." diye konuştu.