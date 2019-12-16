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KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bakırköy'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

16.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:06KOMŞULARINA SALDIRAN BABA İLE 2 OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'de "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

Bakırköy, 'de alt katta bulunan komşusuna "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Gözaltındaki 3 kişinin karakoldan çıkışı

-Polis aracının karakoldan çıkışı

-ARŞİV


- İstanbul

Yeşilköy, Bakırköy, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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