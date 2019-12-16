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Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi

Bakırköy'de Gürültü yapmayın uyuyamıyorum mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.

16.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:15
'de Gürültü yapmayın uyuyamıyorum mesajı atan komşularına saldıran baba ve iki oğlu adliyeye sevk edildi.
Bakırköy, 'de alt katta bulunan komşusuna Gürültü yapmayın uyuyamıyorum diye mesaj atan adama komşuları saldırdı. Saldırı sonrası yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan komşu ve iki oğlu serbest bırakıldı. Saldırı anları binaya ait güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine baba ile 2 oğlu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile tekrar gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 kişi Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardında adliyeye sevk edildi.
Komşularına saldıran baba ile 2 oğlu adliyeye sevk edildi

Yeşilköy, Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA


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