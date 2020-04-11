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Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz

Sivas'ta site sakinleri, korona virüs salgını nedeniyle 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri ertelenince, komşuları olan polis memuruna iş dönüşü güzel bir sürpriz hazırladı.

11.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:29
Komşularından polis memuruna meşaleli sürpriz
Sivas 'ta site sakinleri, korona virüs salgını nedeniyle 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri ertelenince, komşuları olan polis memuruna iş dönüşü güzel bir sürpriz hazırladı.

Sivas kent merkezi, Emek Mahallesi Buhara Caddesi'nde bulunan Kardelen Sitesi sakinleri, polis memuru İshak Ören'e Polis Haftası dolayısıyla sürpriz yapmak istedi. Ören'in komşusu Neşat Gülmez tarafından planlanan sürpriz organizasyona tüm site sakinleri eşlik etti. Korona virüs tedbirlerine dikkat eden site sakinleri, polis memurunu iş dönüşü evlerinin balkonlarından yaktıkları meşaleler ve alkışlar ile karşıladı. Polis memuru Ören, sürpriz kutlama karşısında şaşkınlık yaşadı. Türk bayrağını asılı olduğu yerden alarak öpen ve başına koyan Ören, sürpriz kutlama için komşularına teşekkür etti. Sürpriz kutlamanın ardından Ören ve ailesi pasta kesti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis Haftası, Sivas, Polis, Güncel
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