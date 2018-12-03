Komşularının Haber Alamadığı Yatağa Bağlı Yaşlı Kadının İmdadına İtfaiye Yetişti

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan yaşlı yatağa bağımlı hasta kadın ve eşinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler tarafından yaşlı kadının yatağında uyuyor olduğu, eşinin ise evde olmadığı belirlenirken, büyük panik yaşayan yaşlı kadını komşuları sakinleştirdi.Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hacıhızır Mahallesi Hacı Ali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında yaşayan yatağa bağımlı hasta Emine Şerife Akbar (58) ve eşi Hasan Akbar'dan uzun süre haber alamayan komşuları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, evin önünde panikle bekleyen komşuları pencereden bağırarak içeride bulunan Emine Şerife Akbar'a ulaşmaya çalıştı.Komşuları yaşlı çifte ulaşmada başarısız olurken, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri polis ekiplerinin eşliğinde evin kapısını kırarak içeri girdi. Eve giren ekipler tarafından Emine Şerife Akbar'ın yatağında yattığı, eşinin ise evde olmadığı belirlendi. Ekiplerin içeri girdiğini gören Emine Şerife Akbar, büyük panik yaşarken komşuları kendisini sakinleştirdi.Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda Hasan Akbar'ın ise geçirdiği bir kaza sonucunda kolunu kırdığı ve bu sebepten dolayı hastaneye gittiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından evde kontrolleri yapılan Emine Şerife Akbar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. - KOCAELİ