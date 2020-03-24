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'Komşuluk Seferberliği'

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra 'Komşuluk Seferberliği' başlattıklarını söyledi.

24.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:24
'Komşuluk Seferberliği'
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra 'Komşuluk Seferberliği' başlattıklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kır, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizi de etkilediğini belirterek, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirdiğini kaydetti. 'Komşuluk Seferberliği' adı altında hizmete hazır olduklarını dile getiren Başkan Kır, "Muratlı'da ikamet eden 65 yaş üzeri kıymetli büyüklerimiz ile her yaştan kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını servis edebilmek için AK Parti Muratlı Gençlik Kolları Başkanlığı olarak 7/24 hizmete hazırız. Lütfen evinizde kalın, biz kapınıza kadar gelelim" ifadelerini kullandı.

Şu anda ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimizi ifade eden Kır, "Özellikle yaşlıların daha çok etkilendiği korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayacağımız bir uygulama başlattık. AK Gençler olarak yaşlılarımız ve hastalarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir. Telefonla bize ulaşan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve hastalarımızın ihtiyaçlarını görüp kendilerine teslim ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kır, AK Parti, Muratlı, Güncel

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