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Komşunun otomobilini çalıp hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde komşunun otomobilini çalıp 500 kilogram bakır ve 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

09.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:50Komşunun otomobilini çalıp hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
'ın ilçesinde komşunun otomobilini çalıp 500 kilogram bakır ve 3 motosiklet çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Barıştepe Mahallesi'nde Caner K, Cuma B, Burak Ç. ve Vedat İ, komşuları Erkan Kertiş'e ait 31 KZ 396 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı.
Daha sonra Muradiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 500 kilogram bakır ile 3 motosikleti çalan 4 şüpheli, otomobili geri komşusunun evinin önüne bıraktı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, kapı ve lambaları açık olan otomobili görerek sahibine verdi.
Kertiş'in otomobilinin kapı ve lambalarını kapalı bıraktığını söylemesi üzerine ekipler, inceleme başlattı.
Güvenlik kameralarını takip eden ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen 4 şüpheliyi saklandıkları yerde çalınan kablo ve motosikletlerle yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen 4 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muradiye Mahallesi, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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