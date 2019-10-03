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Komşusu için mezar kazırken kalp krizi geçiren kişinin ölümü

Zonguldak'ta, komşusu için mezar kazarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

03.10.2019 16:12Komşusu için mezar kazırken kalp krizi geçiren kişinin ölümü
Zonguldak'ta, komşusu için mezar kazarken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, dün İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Muharrem Aktaş'ın cenazesi için merkeze bağlı Ayvatlar köyünde mezar kazdığı sırada kalp krizi geçiren Engin Yurtseven, hastaneye kaldırıldı.
Yurtseven, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muharrem Aktaş ve Engin Yurtseven'in cenazeleri, dün aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Ayvatlar köyü muhtarı Şaban Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölen iki vatandaşının da çok iyi insanlar olduğunu söyledi.
Üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Açıkgöz, "Muharrem arkadaşımız vefat etti. Engin Yurtseven, Muharrem Aktaş'ın mezarını kazarken, toprak atarken kalp krizi geçiriyor." dedi.

Kalp Krizi, Zonguldak, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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