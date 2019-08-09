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Komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Sivas'ta komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

09.08.2019 22:51 Komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Sivas'ta komşusu tarafından 11 yerinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu M.S., bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Okur, olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okur'un cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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