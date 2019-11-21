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Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü

Rusya'da bir adam komşusuyla tartıştıktan sonra kulübedeki köpeği aracına bağlayıp buz tutan yolda kilometrelerce yürüttü.

21.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:33Komşusuna kızdı, köpeğini buz tutan yolda yürüttü
'da bir adam komşusuyla tartıştıktan sonra kulübedeki köpeği aracına bağlayıp buz tutan yolda kilometrelerce yürüttü.

Rusya'nın doğusunda bulunan Amur Bölgesi'nin idari merkezi olan Blagoveşçensk şehrinde bir adam komşusuyla köpek yüzünden tartıştı. Köpek kulübesinin evin önünde kaldırılmasını isteyen adam köpekten rahatsız olduklarını bu nedenle kulübenin başka bir yere yapılmasını istedi. Bu talep komşusu tarafından kabul görmeyen adam, komşusundan intikamını köpekle almaya karar verdi. Dün gece saatlerinde komşusunun köpeğini kulübesinden çıkaran adam arabasının ön kapısına bağladı. Ardından şehrin otoyoluna giren adam kilometrelerce buz tutan yolda köpeği yürüttü.

Bir ayağı aksayan köpeğe yapılan eziyeti görenler kameralarıyla otoyolda kayda başladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları ise eziyet eden komşuya büyük tepki gösterdi.

Komşular arasında köpek kulübesi tartışması nedeniyle köpeğe eziyet edildiği öğrenildi. Bunun üzerine yerel makamlar tarafından köpeğe eziyet eden sürücüye para cezası verildi. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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