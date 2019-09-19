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Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da komşusuna tecavüz etmeye kalkışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19.09.2019 16:54Komşusuna tecavüz etmeye kalkışan zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da komşusuna tecavüz etmeye kalkışan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Atatürk Mahallesi Aşıklar Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kocası işte olan ve sabah 08.30 sularında çocuklarını okula gönderen N.A., eve girdiğinde komşusu M.A.'nın evin içerisinde olduğunu gördü. Eve girer girmez M.A.'nın cinsel saldırısına uğrayan N.A., bir süre boğuştuktan sonra balkona çıkarak bağırmaya başladı. Komşularının olayı fark ederek polise haber vermesinin ardından paniğe kapılan M.A., kendi dairesine kaçarak kapıyı kilitledi.

Olay yerine gelen emniyet ekiplerince gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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