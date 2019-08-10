Haberler» 3. Sayfa» Haber

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiSİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

10.08.2019 21:25
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede
Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi
SİVAS - Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sivas'ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur'u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:40   Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
22:39   Şarjda unutulan cep telefonu yangın çıkardı
22:38   Kurtarılan Türk denizcilerin avukatı Esenley'den Nijerya makamlarına teşekkür
22:36   Kurbanlıklarını almaya giden yayalara otomobil çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
22:28   Amca çocuklarının arazi tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
22:03   Düzce'de otomobil içine bırakılan köpek sıcaktan ve bağlı olduğu ipe dolanıp öldü
21:59   Kocaeli'de 2 grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı