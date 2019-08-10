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Komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Sivas'ta komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

10.08.2019 20:57
Komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Sivas'ta komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sivas'ta dün Mevlana Mahallesi 23'üncü Sokak'ta Ünal Okur'u (47) bıçakla öldürdüğü iddasıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Muhammed Satılmış (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Satılmış, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ünal Okur, aralarında husumet bulunan komşusu Muhammed Satılmış tarafından eşinin yanında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli gözaltına alınmıştı.
Komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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